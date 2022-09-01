Вересень, 01 в 17:52

Польща офіційно звернеться до Німеччини з вимогою про виплату воєнних репарацій за завдану країні шкоду під час Другої світової війни.

Про це заявив у лідер правлячої партії Право і Справедливість Ярослав Качинський перед презентацією рапорту про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та окупації нацистського Третього Рейху у період Другої світової війни.

— Сьогодні у Королівському замку у Варшаві буде остаточно ухвалено та оголошено рішення про те, що Польща звернеться (до Німеччини, – Ред.) про виплату воєнних репарацій, про відшкодування за все, що німці зробили в Польщі протягом 1939 – 1945 років,- заявив Качинський.

Він зізнався, що очікує негативної реакції з боку офіційного Берліна на це рішення, але додав, що за такі справи часом треба боротися багато років.

Зараз дивляться

— Ми не обіцяємо швидкого успіху. Ми лише кажемо, що це – польський обов’язок, це – усунення певного недоліку, певної прогалини у нашій діяльності як суверенної держави. І ми, нарешті, повідомляємо про те, про що треба було повідомити вже давно, – підкреслив Качинський.

Крім Качинського у презентації рапорту взяли участь прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, маршалок Сейму РП Ельжбєта Вітек, політики, експерти, активісти та представники ЗМІ.

У Польщі над цим рапортом упродовж п’яти років працювала група експертів на чолі з депутатом Аркадіушем Мулярчиком. Сума репарацій складає понад 6,2 трлн злотих (майже $1,3 трлн станом на серпень 2022 року).

Нагадаємо, 1 вересня 1939 року нацистські війська за підтримки словацьких вторгнулися на територію Польщі з трьох напрямків, одночасно розпочавши атаку польських аеродромів та військових баз у Балтійському морі. У відповідь на “оборонну операцію”, як її називав Адольф Гітлер, через два дні війну Німеччині оголосили Велика Британія та Франція. Це стало початком Другої світової війни.

Репарація – це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, що були заподіяні державі, що зазнала нападу.