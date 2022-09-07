Німеччина досягла межі у поставках зброї для ЗСУ із своїх запасів – Ламбрехт
Очільниця Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що її країна досягла межі у поставках зброї для ЗСУ із запасів Бундесверу.
Про це вона заявила під час дебатів у Бундестазі щодо бюджету на 2023 рік, повідомляє RND.
Ламбрехт пообіцяла Україні подальшу допомогу Німеччини для її захисту від загарбницької війни Росії.
— Ми не відмовимося від підтримки України. Однак Німеччина зараз досягла межі своїх можливостей, коли йдеться про передачу матеріалів із запасів Бундесверу, оскільки національна оборона та оборона Альянсу не повинні бути під загрозою, – сказала вона.
Німецькі видання зазначають, що Ламбрехт уникала будь-яких анонсів щодо нових поставок зброї. Вона також повторила, що всі заходи мають і надалі координуватися з союзниками.
За її словами, у цьому питанні не повинно бути “жодних німецьких сольних зусиль”.
Водночас Ламбрехт повідомила, що Німеччина співпрацюватиме з Нідерландами, щоб допомогти у розмінуванні Україні.
Відповідну пропозицію чиновниця представить у четвер на конференції на авіабазі США в Рамштайні. США вдруге запросили туди представників близько 40 країн, щоб поговорити про подальшу підтримку України.
Джерело: RND