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Юля Захарченко |
Смерть Єлизавети ІІ: Британія готується до коронації Карла ІІІ (онлайн)

Смерть Єлизавети ІІ: Британія готується до коронації Карла ІІІ (онлайн)

Померла Єлизавета II – королева Великої Британії, повідомили у Букінгемському палаці. Вона пішла з життя у замку Балмор у Шотландії.

Британський престол після смерті королеви Єлизавети II перейде її старшому синові Чарльзу, якому в листопаді виповниться 74 роки.

Чарльз чекав на свою чергу на престол рекордно довгий термін. Єлизавета стала королевою у 1952 році, коли Чарльзу було чотири роки.

Біля палаців та храмів у Британії люди залишають квіти в пам’ять про королеву.

Чарльз, який одразу став новим монархом, звернувся до нації. Він сказав, що смерть його матері була моментом найбільшого смутку для нього та всіх членів його родини.

Очільниця британського уряду Ліз Трасс назвала королеву Єлизавету II “скелею, на якій побудована сучасна Велика Британія”.

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08:52 - 10 вересня

Уперше в історії церемонію проголошення нового короля Великої Британії покажуть по телебаченню.

Церемонія в лондонському Сент-Джеймському палаці розпочнеться 10 вересня о 10:00 (о 12:00 за Києвом).

Об 11:00 (о 13:00 за Києвом), відразу після засідання Ради з престолонаслідування, король гербової підв’язки з балкону палацу зачитає Основну прокламацію, яка оголошує Карла ІІІ главою держави.

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09:37 - 10 вересня

Видання The Sun стверджує, що король Великої Британії Карл III повідомив своєму синові Гаррі, що приїжджати до Балморалу з Меган Маркл, щоб побачити королеву перед смертю, “було б помилкою”.

За даними журналістів, герцог Сассекський був останнім, хто з’явився до шотландського маєтку після звісток про погіршення здоров’я його бабусі, і першим членом королівської родини, який його залишив.

Єдиними, хто побачив королеву перед смертю, були ще тодішній принц Чарльз та його сестра, принцеса Анна.

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09:26 - 10 вересня

10 вересня о 10:00 (о 12:00 за Києвом), щойно Карла ІІІ офіційно оголосять королем, у Великій Британії на 26 годин піднімуть угору прапори, які були приспущені в четвер 8 вересня після смерті королеви Єлизавети ІІ.

Прапори знову приспустять 11 вересня через годину після оголошення прокламації в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

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09:18 - 10 вересня

Після того, як 10 вересня об 11:00 (о 13:00 за Києвом) король гербової підв’язки з балкону Сент-Джеймського палацу зачитає Основну прокламацію, яка оголошує Карла ІІІ главою держави, аналогічний документ зачитають на Королівській біржі в лондонському Сіті.

За добу, 11 вересня о 12:00, прокламація прозвучить у Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.

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09:12 - 10 вересня

Прощання з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ триватиме до 18 вересня.

За традицією, Єлизавету поховають у меморіальній каплиці її батька, короля Георга VI, у Віндзорському замку.

Туди ж перенесуть і останки її чоловіка Філіпа.

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08:52 - 10 вересня

Уперше в історії церемонію проголошення нового короля Великої Британії покажуть по телебаченню.

Церемонія в лондонському Сент-Джеймському палаці розпочнеться 10 вересня о 10:00 (о 12:00 за Києвом).

Об 11:00 (о 13:00 за Києвом), відразу після засідання Ради з престолонаслідування, король гербової підв’язки з балкону палацу зачитає Основну прокламацію, яка оголошує Карла ІІІ главою держави.

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20:50 - 09 вересня

Карл III віддав шану своїй покійній матері королеві Єлизаветі II. Він зазначив, що королева була “натхненням” та прикладом для нього та його родини.

– Протягом усього свого життя Її Величність Корольова – моя улюблена мати – була джерелом натхнення і прикладом для мене і всієї моєї сім’ї, і ми у великому боргу перед нею, – сказав він.

Карл III пообіцяв підтримувати “конституційні принципи, що лежать в основі нації”, як це робила Єлизавета.

Водночас король упевнений, що його життя зміниться, коли він приступить до своїх нових обов’язків монарха.

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20:48 - 09 вересня

Карл III зазначив, що з любов’ю ставиться до принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які переїхали до США.

– Я висловлюю свою любов до принца Гаррі та Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном, – сказав він.

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20:20 - 09 вересня

Принц Вільям стане новим принцом Уельським. Про це заявив король Карл III у своєму першому зверненні до нації.

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20:00 - 09 вересня

Фотографка PA Джейн Барлоу, яка зробила останні публічні знімки покійної королеви Єлизавети II, розповіла, якою їй видалася королева та про її поведінку. Вона зізналася, що вони трішки говорили про погоду.

королева Єлизавета II останнє фото

Фото: Getty Images

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18:37 - 09 вересня

Король провів свою першу особисту аудієнцію з прем’єр-міністром Ліз Трасс у Букінгемському палаці.

Трасс, яка була призначена покійною королевою у вівторок, провела приблизно півгодини з королем Карлом III.

Пізніше прем’єр-міністр візьме участь у панахиді королеви Єлизавети II у соборі Святого Павла в Лондоні.

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