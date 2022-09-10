Померла Єлизавета II – королева Великої Британії, повідомили у Букінгемському палаці. Вона пішла з життя у замку Балмор у Шотландії.

Британський престол після смерті королеви Єлизавети II перейде її старшому синові Чарльзу, якому в листопаді виповниться 74 роки.

Чарльз чекав на свою чергу на престол рекордно довгий термін. Єлизавета стала королевою у 1952 році, коли Чарльзу було чотири роки.

Біля палаців та храмів у Британії люди залишають квіти в пам’ять про королеву.

Чарльз, який одразу став новим монархом, звернувся до нації. Він сказав, що смерть його матері була моментом найбільшого смутку для нього та всіх членів його родини.

Очільниця британського уряду Ліз Трасс назвала королеву Єлизавету II “скелею, на якій побудована сучасна Велика Британія”.