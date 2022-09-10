Смерть Єлизавети ІІ: Британія готується до коронації Карла ІІІ (онлайн)
Померла Єлизавета II – королева Великої Британії, повідомили у Букінгемському палаці. Вона пішла з життя у замку Балмор у Шотландії.
Британський престол після смерті королеви Єлизавети II перейде її старшому синові Чарльзу, якому в листопаді виповниться 74 роки.
Чарльз чекав на свою чергу на престол рекордно довгий термін. Єлизавета стала королевою у 1952 році, коли Чарльзу було чотири роки.
Біля палаців та храмів у Британії люди залишають квіти в пам’ять про королеву.
Чарльз, який одразу став новим монархом, звернувся до нації. Він сказав, що смерть його матері була моментом найбільшого смутку для нього та всіх членів його родини.
Очільниця британського уряду Ліз Трасс назвала королеву Єлизавету II “скелею, на якій побудована сучасна Велика Британія”.
Уперше в історії церемонію проголошення нового короля Великої Британії покажуть по телебаченню.
Церемонія в лондонському Сент-Джеймському палаці розпочнеться 10 вересня о 10:00 (о 12:00 за Києвом).
Об 11:00 (о 13:00 за Києвом), відразу після засідання Ради з престолонаслідування, король гербової підв’язки з балкону палацу зачитає Основну прокламацію, яка оголошує Карла ІІІ главою держави.