Вересень, 08 в 17:59

Діти та онуки королеви Сполученого Королівства Єлизавети II поспішають до замку Балморал у Шотландії, де наразі перебуває Її Величність.

8 вересня Букінгемський палац повідомив, що лікарі стурбовані станом здоров’я 96-річної Єлизавети II.

Зазначалося, що королева перебуває під медичним наглядом, а лікарі кажуть, що королева, як і раніше “почувається комфортно”.

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Британські ЗМІ повідомляють, що до Балморалу виїхали принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою, герцог Кембриджський Вільям (Кейт залишилася з дітьми в Аделаїдському котеджі) та принц Гаррі з дружиною Меган.

Як пише Daily Mail, заява про стан здоров’я монарха є винятковою рідкістю і свідчить про дуже серйозну ситуацію.

— Експерти кажуть, що це викликає ще більше занепокоєння, оскільки всі її діти та онуки, зокрема принци Вільям і Гаррі, або вже поруч, або в дорозі, – пише видання.

Королівський біограф Найджел Которн сказав: Це змушує нас повірити, що ситуація набагато серйозніша, ніж нам казали.

Телеканал BBC призупинив усі регулярні програми щонайменше до 18:00, щоб інформувати глядачів про стан здоров’я королеви.

Згодом стало відомо, що зміну караулу в Букінгемському палаці сьогодні скасували.

A board reading “No guard changing ceremony today” is displayed in the courtyard of Buckingham palacehttps://t.co/xTZXggO10H pic.twitter.com/yycPvV3Z6L — The Telegraph (@Telegraph) September 8, 2022

Біля воріт замку Балморал та біля Букінгемського палацу вже почали збиратися стурбовані британці, щоб помолитися за королеву або віддати їй шану.

The world’s media here at Buckingham Palace pic.twitter.com/3MRjU4Ktkf — Mitch Clarke (@96mitchclarke) September 8, 2022

У лютому 2022 року Єлизавета II офіційно стала єдиним британським монархом, який відсвяткував платиновий ювілей на троні – 70 років. У липні цього ж року королева передала частину своїх королівських повноважень своєму 73-річному сину, принцу Чарльзу, який є прямим спадкоємцем престолу.

Про стан здоров’я королеви Єлизавети II оголосили наступного дня після скасування 96-річною королевою засідання своєї Таємної ради. Лікарі їй наказали відпочити від справ.