Діти та онуки королеви Сполученого Королівства Єлизавети II поспішають до замку Балморал у Шотландії, де наразі перебуває Її Величність.

8 вересня Букінгемський палац повідомив, що лікарі стурбовані станом здоров’я 96-річної Єлизавети II.

Зазначалося, що королева перебуває під медичним наглядом, а лікарі кажуть, що королева, як і раніше “почувається комфортно”.

Британські ЗМІ повідомляють, що до Балморалу виїхали принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою, герцог Кембриджський Вільям (Кейт залишилася з дітьми в Аделаїдському котеджі) та принц Гаррі з дружиною Меган.

Як пише Daily Mail, заява про стан здоров’я монарха є винятковою рідкістю і свідчить про дуже серйозну ситуацію.

Королівський біограф Найджел Которн сказав: Це змушує нас повірити, що ситуація набагато серйозніша, ніж нам казали.

Телеканал BBC призупинив усі регулярні програми щонайменше до 18:00, щоб інформувати глядачів про стан здоров’я королеви.

Згодом стало відомо, що зміну караулу в Букінгемському палаці сьогодні скасували.

A board reading “No guard changing ceremony today” is displayed in the courtyard of Buckingham palacehttps://t.co/xTZXggO10H pic.twitter.com/yycPvV3Z6L

— The Telegraph (@Telegraph) September 8, 2022