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ВВС скасував програми, Букінгем – зміну караулу на тлі звістки про здоров’я Єлизавети II

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
букінгемський палац зміна караулу
Фото: Getty Images

Діти та онуки королеви Сполученого Королівства Єлизавети II поспішають до замку Балморал у Шотландії, де наразі перебуває Її Величність.

8 вересня Букінгемський палац повідомив, що лікарі стурбовані станом здоров’я 96-річної Єлизавети II.

Зазначалося, що королева перебуває під медичним наглядом, а лікарі кажуть, що королева, як і раніше “почувається комфортно”.

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Британські ЗМІ повідомляють, що до Балморалу виїхали принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою, герцог Кембриджський Вільям (Кейт залишилася з дітьми в Аделаїдському котеджі) та принц Гаррі з дружиною Меган.

Як пише Daily Mail, заява про стан здоров’я монарха є винятковою рідкістю і свідчить про дуже серйозну ситуацію.

— Експерти кажуть, що це викликає ще більше занепокоєння, оскільки всі її діти та онуки, зокрема принци Вільям і Гаррі, або вже поруч, або в дорозі, – пише видання.

Королівський біограф Найджел Которн сказав: Це змушує нас повірити, що ситуація набагато серйозніша, ніж нам казали.

Телеканал BBC призупинив усі регулярні програми щонайменше до 18:00, щоб інформувати глядачів про стан здоров’я королеви.

Згодом стало відомо, що зміну караулу в Букінгемському палаці сьогодні скасували.

Біля воріт замку Балморал та біля Букінгемського палацу вже почали збиратися стурбовані британці, щоб помолитися за королеву або віддати їй шану.

У лютому 2022 року Єлизавета II офіційно стала єдиним британським монархом, який відсвяткував платиновий ювілей на троні – 70 років. У липні цього ж року королева передала частину своїх королівських повноважень своєму 73-річному сину, принцу Чарльзу, який є прямим спадкоємцем престолу.

Про стан здоров’я королеви Єлизавети II оголосили наступного дня після скасування 96-річною королевою засідання своєї Таємної ради. Лікарі їй наказали відпочити від справ.

Джерело: Daily Mail
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