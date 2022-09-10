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Королеву Єлизавету ІІ поховають 19 вересня – Букінгемський палац

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

Державний похорон Її Величності Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня, о 13.00 за Києвом.

У Букінгемському палаці уточнили, що перед похованням чотири дні королева лежатиме у Вестмінстер-холі, щоб дозволити публіці віддати їй шану.

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Зараз труна королеви знаходиться у бальній залі замку Балморал, а завтра її відправлять до Единбургу, щоб прибути до палацу Холіруд, де він перебуватиме в Тронному залі до полудня понеділка, 12 вересня.

У другій половині дня в середу, 14 вересня, труна Її Величності буде доставлена процесією королівської кінної артилерії з Букінгемського до Вестмінстерського палацу, де він перебуватиме до похорону.

19 вересня труну доставлять процесією із Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства, де відбудеться державна панахида.

Потім похоронна процесія пройде до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де відбудеться урочиста служба.

Очікується, що на похорон королеви Великої Британії Єлизавети II приїде президент США Джо Байден, члени європейських королівських сімей з Іспанії, Бельгії, Норвегії, Данії, Швеції та Нідерландів.

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