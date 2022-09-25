Світ не терпітиме погрози РФ ядерною зброєю – Кулеба

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Заяви російського диктатора Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова про можливе застосування ядерної зброї “абсолютно неприпустимі та безвідповідальні”.

Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на погрози Кремля.

– Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і її не терпітимуть, – наголосив дипломат.

Зараз дивляться

Putin’s and Lavrov’s irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons are absolutely unacceptable. Ukraine won’t give in. We call on all nuclear powers to speak out now and make it clear to Russia that such rhetorics put the world at risk and will not be tolerated. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022

21 вересня Володимир Путін заявив про можливість застосування ядерної зброї “в разі загрози територіальній цілісності” РФ.

У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що погрози Кремля не змусять Україну відмовитися від деокупації територій.