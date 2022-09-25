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Світ не терпітиме погрози РФ ядерною зброєю – Кулеба

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Світ не терпітиме погрози РФ ядерною зброєю – Кулеба
Фото: УНІАН

Заяви російського диктатора Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова про можливе застосування ядерної зброї “абсолютно неприпустимі та безвідповідальні”.

Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на погрози Кремля.

– Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і її не терпітимуть, – наголосив дипломат.

 

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21 вересня Володимир Путін заявив про можливість застосування ядерної зброї “в разі загрози територіальній цілісності” РФ.

У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що погрози Кремля не змусять Україну відмовитися від деокупації територій.

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