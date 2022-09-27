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У Туреччині стався вибух біля відділку поліції, загинув поліціянт

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Туреччині стався вибух біля відділку поліції, загинув поліціянт

У турецькому місті Мерсіні в районі Мезітлі пролунав вибух біля відділення поліції.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що внаслідок вибуху поранення дістали двоє правоохоронців, але один із них пізніше помер у лікарні. Операція іншого пораненого поліціянта пройшла успішно.

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Також повідомляється, що до теракту причетні дві жінки – вони з організації Робоча партія Курдистану, яку в Туреччині вважають терористичною.

У міністерстві внутрішніх справ зазначили, що обидві жінки загинули. На цей час вдалося встановити особу однієї жінки – це Дільшах Ерджан.

За даними силового відомства, жінки спочатку влаштували стрілянину, а потім підірвали вибухівку, яку несли на собі.

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На кадрах із камер відеоспостереження видно, як одна з жінок підходить до будівлі, дістає короткоствольну зброю та починає стріляти. Далі вона тікає. Поруч із нею перебуває інша жінка, вона теж відкриває стрільбу, можливо з автомата.

Також видно, як перед відділенням поліції на асфальті лежить поранений. Жінки продовжують стріляти.

Також поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до нападу.

Робоча партія Курдистану – підпільна група, створена 1978 року. Туреччина, США та країни ЄС вважають її терористичною організацією.

Джерела: Hurriyet, Anadolu

Фото: скриншот із відео Hurriyet

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