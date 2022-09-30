Вересень, 30 в 13:37

Новий та найбільший ядерний реактор Європи Olkiluoto-3, який знаходиться у Фінляндії, вийшов на максимальну потужність.

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу Фінляндія запустила свій перший новий ядерний реактор за більш як 40 років. Країна тривалий час залежала від імпорту електроенергії від сусідів, переважно з Росії та Швеції.

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Енергоблок потужністю 1600 мегаватів поки що знаходиться на етапі випробувань.

Нове підприємство обійшлося фінській атомній енергетичній компанії Teollisuuden Voima Oyj приблизно 6,4 млрд доларів. Olkiluoto-3 допоможе країні скоротити постачання з-за кордону на цілих 60%, коли влітку розпочнеться регулярне виробництво електроенергії.

A significant milestone was reached today in #OL3’s commissioning! The plant unit proceeded for the first time to full power at about 1,600 MW. ⚡️

OL3 is now the most powerful electricity production facility in Europe and the third most powerful globally. https://t.co/l9wN4bxD4Y pic.twitter.com/HMuHxYc6dY — Teollisuuden Voima (@tvo_fi) September 30, 2022

Фінляндія імпортує приблизно п’яту частину своєї електроенергії, при цьому потоки з Росії досягли піку споживання – близько 15% у 2009 році.

Європейський Союз планує відмовитися від російської енергії, розпочавши скорочення імпорту газу на дві третини цього року.

Але газ все ж таки продовжує надходити, а невизначеність штовхає ціни на газ і електроенергію до рекордно високих рівнів. Мільйони будинків та підприємств по всьому континенту вже відчувають на собі завищені рахунки на електроенергію, тоді як інші витрати на життя також зростають.

Хоча ядерні реактори надзвичайно дорогі, і на їхнє будівництво йдуть роки, вони є надійною альтернативою вітряним та сонячним електростанціям і не виробляють викидів вуглецю.

Німецькі оператори атомних станцій заявили, що готові розглянути продовження терміну служби станцій. У Фінляндії Fortum Oyj планує продовжити термін служби двох своїх реакторів на АЕС у місті Ловійса на 20 років до 2050 року.

Фото: Teollisuuden Voima Oyj