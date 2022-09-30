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Найбільший у Європі ядерний реактор вийшов на повну потужність

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Найбільший у Європі ядерний реактор вийшов на повну потужність

Новий та найбільший ядерний реактор Європи Olkiluoto-3, який знаходиться у Фінляндії, вийшов на максимальну потужність.

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу Фінляндія запустила свій перший новий ядерний реактор за більш як 40 років. Країна тривалий час залежала від імпорту електроенергії від сусідів, переважно з Росії та Швеції.

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Енергоблок потужністю 1600 мегаватів поки що знаходиться на етапі випробувань.

Нове підприємство обійшлося фінській атомній енергетичній компанії Teollisuuden Voima Oyj приблизно 6,4 млрд доларів. Olkiluoto-3 допоможе країні скоротити постачання з-за кордону на цілих 60%, коли влітку розпочнеться регулярне виробництво електроенергії.

Фінляндія імпортує приблизно п’яту частину своєї електроенергії, при цьому потоки з Росії досягли піку споживання – близько 15% у 2009 році.

Європейський Союз планує відмовитися від російської енергії, розпочавши скорочення імпорту газу на дві третини цього року.

Але газ все ж таки продовжує надходити, а невизначеність штовхає ціни на газ і електроенергію до рекордно високих рівнів. Мільйони будинків та підприємств по всьому континенту вже відчувають на собі завищені рахунки на електроенергію, тоді як інші витрати на життя також зростають.

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Хоча ядерні реактори надзвичайно дорогі, і на їхнє будівництво йдуть роки, вони є надійною альтернативою вітряним та сонячним електростанціям і не виробляють викидів вуглецю.

Німецькі оператори атомних станцій заявили, що готові розглянути продовження терміну служби станцій. У Фінляндії Fortum Oyj планує продовжити термін служби двох своїх реакторів на АЕС у місті Ловійса на 20 років до 2050 року.

Фото: Teollisuuden Voima Oyj

Джерело: Bloomberg
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