Новий та найбільший ядерний реактор Європи Olkiluoto-3, який знаходиться у Фінляндії, вийшов на максимальну потужність.

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу Фінляндія запустила свій перший новий ядерний реактор за більш як 40 років. Країна тривалий час залежала від імпорту електроенергії від сусідів, переважно з Росії та Швеції.

Енергоблок потужністю 1600 мегаватів поки що знаходиться на етапі випробувань.

Нове підприємство обійшлося фінській атомній енергетичній компанії Teollisuuden Voima Oyj приблизно 6,4 млрд доларів. Olkiluoto-3 допоможе країні скоротити постачання з-за кордону на цілих 60%, коли влітку розпочнеться регулярне виробництво електроенергії.

A significant milestone was reached today in #OL3’s commissioning! The plant unit proceeded for the first time to full power at about 1,600 MW. ⚡️

OL3 is now the most powerful electricity production facility in Europe and the third most powerful globally. https://t.co/l9wN4bxD4Y pic.twitter.com/HMuHxYc6dY

— Teollisuuden Voima (@tvo_fi) September 30, 2022