Заввишки 5,5 метра: Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.
Про це у суботу, 1 жовтня, повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.
– Польща завершила будівництво захисного бар’єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в’їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі, – написав він у Twitter.
Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIucЗараз дивляться
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022
Нагадаємо, що будівництво паркану, який ускладнить нелегальну міграцію з Білорусі, розпочалося у січні. Роботи мали завершити в середині літа, але затрималися через геологічні складнощі.
За даними Польського радіо, стіна на польсько-білоруському кордоні сягає близько 187 кілометрів завдовжки й 5,5 метра заввишки. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 метра, нагорі додано колючий дріт.
Для тварин у стіні є спеціальні проходи, також вона не перекриває прикордонні річки та водотоки. До того ж огорожу обладнують електронними засобами охорони кордону – датчиками руху та камерами.
Фото: Станіслав Жарин