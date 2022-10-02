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Заввишки 5,5 метра: Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Польща - паркан з Білоруссю

Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Про це у суботу, 1 жовтня, повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

– Польща завершила будівництво захисного бар’єру на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в’їзд до Польщі тепер неможливий. Польський кордон сьогодні є найбільш захищеним у Європі, – написав він у Twitter.

Нагадаємо, що будівництво паркану, який ускладнить нелегальну міграцію з Білорусі, розпочалося у січні. Роботи мали завершити в середині літа, але затрималися через геологічні складнощі.

За даними Польського радіо, стіна на польсько-білоруському кордоні сягає близько 187 кілометрів завдовжки й 5,5 метра заввишки. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 метра, нагорі додано колючий дріт.

Для тварин у стіні є спеціальні проходи, також вона не перекриває прикордонні річки та водотоки. До того ж огорожу обладнують електронними засобами охорони кордону – датчиками руху та камерами.

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Фото: Станіслав Жарин

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