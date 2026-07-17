Замість Корецького: Сергій Федоренко тимчасово очолить Нафтогаз
- Підготовка до опалювального сезону визначена критичним пріоритетом нового уряду.
- На визначений період Нафтогаз очолить Сергій Федоренко.
Критичним пріоритетом нового уряду стане підготовка до опалювального сезону. На визначений період компанію Нафтогаз очолить Сергій Федоренко.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив після наради з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.
Нафтогаз очолить Сергій Федоренко
Зеленський наголосив, що підготовка до опалювального сезону є критичним пріоритетом для нового уряду.
– Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада Нафтогазу злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації Укрнафти разом із Сергієм Корецьким, – сказав він.
За словами президента, “це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу”.
– Завдяки цьому Укрнафта стала однією з найбільш прибуткових державних компаній, – написав президент.
Також Зеленський зазначив, що триває постійна робота з відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень унаслідок російських ударів.
– Сьогодні росіяни знов атакували обʼєкти Нафтогазу – на жаль, є відчутні пошкодження. Обговорили з премʼєр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими, – підсумував він.
У Нафтогазі повідомили, що серед основних завдань нового керівника – підготовка до опалювального сезону, накопичення достатніх запасів газу, відновлення пошкодженої інфраструктури та продовження співпраці з міжнародними партнерами.
Сергій Федоренко має понад 10 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.
Із липня 2025 року він обіймає посаду комерційного директора та є членом правління НАК Нафтогаз України.
Фото: Нафтогаз Україна