Критичним пріоритетом нового уряду стане підготовка до опалювального сезону. На визначений період компанію Нафтогаз очолить Сергій Федоренко.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив після наради з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

Нафтогаз очолить Сергій Федоренко

Зеленський наголосив, що підготовка до опалювального сезону є критичним пріоритетом для нового уряду.

Зараз дивляться

– Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада Нафтогазу злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації Укрнафти разом із Сергієм Корецьким, – сказав він.

За словами президента, “це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу”.

– Завдяки цьому Укрнафта стала однією з найбільш прибуткових державних компаній, – написав президент.

Також Зеленський зазначив, що триває постійна робота з відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень унаслідок російських ударів.

– Сьогодні росіяни знов атакували обʼєкти Нафтогазу – на жаль, є відчутні пошкодження. Обговорили з премʼєр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими, – підсумував він.

У Нафтогазі повідомили, що серед основних завдань нового керівника – підготовка до опалювального сезону, накопичення достатніх запасів газу, відновлення пошкодженої інфраструктури та продовження співпраці з міжнародними партнерами.

Сергій Федоренко має понад 10 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.

Із липня 2025 року він обіймає посаду комерційного директора та є членом правління НАК Нафтогаз України.

Фото: Нафтогаз Україна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.