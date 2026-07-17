У п’ятницю, 17 липня, Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Кабмін призначив Хмару в.о. міністра оборони

– За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу – тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ, – йдеться у повідомленні.

За словами Корецького, уряд також реалізує нову структуру міністерств відповідно до рішень парламенту.

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– Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту, – розповів глава уряду.

Тим часом президент Володимир Зеленський увільнив Євгенія Хмару від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки та звільнив його з посади начальника Центру спеціальних операцій “А” СБУ.

Відповідні укази №619 та №620 оприлюднені на сайті глави держави.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

За його словами, Хмара виконуватиме обов’язки міністра оборони та контролюватиме далекобійні операції Сил оборони.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин уточнив, що тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара матиме такий самий обсяг завдань, як і Михайло Федоров.

5 січня Хмара був призначений тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ після відставки Василя Малюка.

Із 2011 року він проходив військову службу в Центрі спеціальних операцій А СБУ, а у 2023 році очолив цей підрозділ, неформально відомий як Альфа.

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