Кабінет міністрів України призначив Андрія Сибігу тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Про це повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

Андрія Сибігу призначено в.о. міністра закордонних справ

– За погодженням із президентом уряд призначив… Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ, – зазначив Корецький.

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Він наголосив на важливості зберегти безперервність роботи в сфері зовнішньої політики.

Раніше видання РБК-Україна повідомляло з посиланням на поінформоване джерело та заяву глави держави, що тимчасово очолити МЗС може Андрій Сибіга.

За даними співрозмовника видання, у Міністерстві закордонних справ також планують кадрові зміни на рівні заступників міністра.

Нагадаємо, що після призначення нового складу уряду посади очільників МЗС та Міністерства оборони залишалися вакантними. Кандидатури на ці посади вносить президент, після чого їх окремо розглядає Верховна Рада.

Варто зауважити, що Андрій Сибіга очолює Міністерство закордонних справ України з 5 вересня 2024 року. Тоді Верховна Рада призначила його міністром 258 голосами.

До цього, з 12 квітня 2024 року, він був першим заступником міністра закордонних справ.

Такі кадрові зміни відбуваються на тлі відставки Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки та як наслідок всього складу уряду.

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