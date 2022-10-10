Кремль діяв як наркодилер: прем’єр Польщі про тактику Росії

Жовтень, 09 в 23:36

Повномасштабна війна в Україні – це момент пробудження для Європи та світу. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він зазначив, що вірить у перемогу України у війні, розпочатій країною-агресором РФ.

– Війна в Україні є моментом пробудження для Європи. Люди у Польщі, Іспанії та в усій Європі платять за помилки брюссельської еліти. Європа повинна бути звільнена та захищена від бюрократів, — заявив прем’єр-міністр Польщі у Мадриді на зустрічі іспанської партії.

За його словами, деякі європейські еліти повелися на дешеві газові контракти, наївно вважаючи, що Москва може бути надійним партнером.

– Кремль діяв як наркодилер — дешево продавав газ, але сьогодні ми бачимо справжню ціну на цей газ в інфляції, високих цінах і крові, пролитій в Україні. Але не еліта платить за ці помилки, – переконаний польський політик.

Моравецький назвав Російську Федерацію найбільшою цивілізаційною загрозою та зазначив, що Україна обов’язково переможе у війні з допомогою союзників. Тоді мільйони українців зможуть нарешті повернутися додому, заявив він.

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Джерело: Polskie Radio