Путін переконує Лукашенка: РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України

Жовтень, 09 в 17:40

Країна-агресор Російська Федерація намагається втягнути Білорусь у відкриту повномасштабну війну проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, представники розвідки фіксують заходи, які проводить Росія для примушення керівництва Білорусі, зокрема, самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вступити у відкриту війну.

– Постійно проводяться зустрічі Путіна та Лукашенка, де обговорюється це питання. Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення, – зазначив Скібіцький.

За даними ГУР України, біля державного кордону зосереджено шість батальйонів: механізованих та повітряно-десантних військ так званого командування Сил спеціальних операцій.

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Представник ГУР зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від подій на фронті та загалом у повномасштабній війні Росії проти України.