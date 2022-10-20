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Порушення ембарго: США, Британія і Франція в ООН порушили питання постачання іранських дронів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Порушення ембарго: США, Британія і Франція в ООН порушили питання постачання іранських дронів
Фото: Depositphotos

США, Франція та Велика Британія об’єднують зусилля, щоб порушити на Раді безпеки ООН питання санкцій через постачання Ірану Російської Федерації ударних дронів-камікадзе.

Про це йдеться у заяві представництва США в ООН.

Так, на засіданні Ради Безпеки ООН у середу офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив: Тепер у нас є багато доказів того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українських громадянах та об’єктах критичної цивільної інфраструктури.

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Він зазначив, що США накладатимуть санкції на тих, хто бере участь у постачанні цих безпілотників.

– Сьогодні Сполучені Штати приєдналися до Сполученого Королівства та Франції у скликанні експертного засідання у Раді Безпеки ООН щодо нещодавніх свідчень того, що Росія незаконно придбала іранські БПЛА, які  вона використовує у своїй війні проти України. Ці БПЛА були перекинуті з Ірану до Росії, порушуючи положення резолюції Ради Безпеки ООН, — йдеться у заяві представництва США в ООН.

У представництві також очікують проведення кількох засідань про те, як притягнути Іран та Росію до відповідальності за недотримання зобов’язань Ради Безпеки ООН.

Раніше Україна звинуватила Тегеран у порушенні заборони Ради Безпеки ООН на передання ударних безпілотників, які можуть пролетіти 300 кілометрів.

Американське видання The Washington Post повідомило із посиланням на західних високопосадовців у сфері безпеки, що Тегеран направив до Росії своїх представників для погодження умов постачань зброї. Йдеться про партію іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні пролетіти відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

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Нагадаємо, що російський представник в ООН Дмитро Полянський пригрозив генсеку Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешу так званим переглядом співпраці, якщо той направить до України експертів для перевірки іранських дронів.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав слова російського представника воістину дебільною логікою.

Джерело: Sky News
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