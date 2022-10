США, Франція та Велика Британія об’єднують зусилля, щоб порушити на Раді безпеки ООН питання санкцій через постачання Ірану Російської Федерації ударних дронів-камікадзе.

Про це йдеться у заяві представництва США в ООН.

Так, на засіданні Ради Безпеки ООН у середу офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив: Тепер у нас є багато доказів того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українських громадянах та об’єктах критичної цивільної інфраструктури.

Він зазначив, що США накладатимуть санкції на тих, хто бере участь у постачанні цих безпілотників.

У представництві також очікують проведення кількох засідань про те, як притягнути Іран та Росію до відповідальності за недотримання зобов’язань Ради Безпеки ООН.

Today, the United States joined other countries to hear a briefing to the UN Security Council on Russia’s illegal acquisition of Iranian UAVs that are being used in its war on Ukraine.

Our full statement: pic.twitter.com/PsV7c3ydYa

— U.S. Mission to the UN (@USUN) October 19, 2022