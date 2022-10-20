Порушення ембарго: США, Британія і Франція в ООН порушили питання постачання іранських дронів
США, Франція та Велика Британія об’єднують зусилля, щоб порушити на Раді безпеки ООН питання санкцій через постачання Ірану Російської Федерації ударних дронів-камікадзе.
Про це йдеться у заяві представництва США в ООН.
Так, на засіданні Ради Безпеки ООН у середу офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив: Тепер у нас є багато доказів того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українських громадянах та об’єктах критичної цивільної інфраструктури.
Він зазначив, що США накладатимуть санкції на тих, хто бере участь у постачанні цих безпілотників.
– Сьогодні Сполучені Штати приєдналися до Сполученого Королівства та Франції у скликанні експертного засідання у Раді Безпеки ООН щодо нещодавніх свідчень того, що Росія незаконно придбала іранські БПЛА, які вона використовує у своїй війні проти України. Ці БПЛА були перекинуті з Ірану до Росії, порушуючи положення резолюції Ради Безпеки ООН, — йдеться у заяві представництва США в ООН.
У представництві також очікують проведення кількох засідань про те, як притягнути Іран та Росію до відповідальності за недотримання зобов’язань Ради Безпеки ООН.
Today, the United States joined other countries to hear a briefing to the UN Security Council on Russia’s illegal acquisition of Iranian UAVs that are being used in its war on Ukraine.
Our full statement: pic.twitter.com/PsV7c3ydYa
— U.S. Mission to the UN (@USUN) October 19, 2022
Раніше Україна звинуватила Тегеран у порушенні заборони Ради Безпеки ООН на передання ударних безпілотників, які можуть пролетіти 300 кілометрів.
Американське видання The Washington Post повідомило із посиланням на західних високопосадовців у сфері безпеки, що Тегеран направив до Росії своїх представників для погодження умов постачань зброї. Йдеться про партію іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar, які здатні пролетіти відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.
Нагадаємо, що російський представник в ООН Дмитро Полянський пригрозив генсеку Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешу так званим переглядом співпраці, якщо той направить до України експертів для перевірки іранських дронів.
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав слова російського представника воістину дебільною логікою.