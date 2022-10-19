Рада закликала світ запровадити санкції проти Ірану за постачання зброї до РФ

Жовтень, 19 в 13:08

Народні депутати 303 голосами підтримали Заяву Верховної Ради щодо засудження підтримки Ісламською Республікою Іран збройної агресії Російської Федерації проти України (постанова №8133).

У заяві парламент закликає партнерів запровадити більш жорсткі санкції проти Ірану за постачання воєнної допомоги Росії у вигляді дронів, а також, щоб змусити Тегеран відмовитися від намірів передати Москві балістичні ракети.

Рада також вимагає від Ірану негайно припинити постачання озброєння до Росії та просить світове співтовариство сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України.

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Цю заяву передадуть в ООН, до парламентів та урядів країн ЄС, до Ради Європи та міжнародних організацій.

За даними ЗМІ, Євросоюз вже підготував список санкцій проти Тегерана. Дипломати нібито зустрінуться 19 жовтня, щоб узгодити останні технічні деталі.