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Російський представник в ООН Дмитро Полянський пригрозив генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешу таким собі переглядом співробітництва, якщо той направить до України експертів для перевірки іранських дронів.

Про це у Twitter написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Слова російського представника Кислиця назвав воістину дебільною логікою.

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Воістину дебільна логіка від однієї з найогидніших осіб, яких колись бачила ООН, – Росія перегляне співпрацю з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, якщо він направить в Україну експертів для перевірки безпілотників, які, мабуть, були зроблені в Ірані і використовувалися в порушення резолюції ООН щодо знищення мирних жителів, – написавши постпред України.

A truly moronic logic from one of the most disgusting persons UN has ever seen – russia will reassess cooperation with SG Antonio Guterres if he sends experts to Ukraine to inspect drones that were apparently made in Iran and used in violation of a UN resolution to kill civilians pic.twitter.com/GflrSyzGBI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 20, 2022

Так, на закритому засіданні Радбезу ООН щодо використання Росією в Україні іранських ударних дронів представник РФ Дмитро Полянський закликав Гутерреша утриматися від участі в будь-якому так званому нелегітимному розслідуванні.

– Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде, — сказав представник російський представник.

Народні депутати України закликають партнерів запровадити жорсткі санкції проти Ірану за постачання зброї Росії, а також, щоб змусити Тегеран відмовитися від намірів передати Москві балістичні ракети.

Фото: Постійне представництво України при ООН