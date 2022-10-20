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Факти / Україна / Політика

Воістину дебільна логіка: Кислиця про погрози РФ переглянути співпрацю з ООН

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Воістину дебільна логіка: Кислиця про погрози РФ переглянути співпрацю з ООН

Російський представник в ООН Дмитро Полянський пригрозив генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешу таким собі переглядом співробітництва, якщо той направить до України експертів для перевірки іранських дронів.

Про це у Twitter написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Слова російського представника Кислиця назвав воістину дебільною логікою.

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Воістину дебільна логіка від однієї з найогидніших осіб, яких колись бачила ООН, – Росія перегляне співпрацю з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, якщо він направить в Україну експертів для перевірки безпілотників, які, мабуть, були зроблені в Ірані і використовувалися в порушення резолюції ООН щодо знищення мирних жителів, – написавши постпред України.

Так, на закритому засіданні Радбезу ООН щодо використання Росією в Україні іранських ударних дронів представник РФ Дмитро Полянський закликав Гутерреша утриматися від участі в будь-якому так званому нелегітимному розслідуванні.

– Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде, — сказав представник російський представник.

Народні депутати України закликають партнерів запровадити жорсткі санкції проти Ірану за постачання зброї Росії, а також, щоб змусити Тегеран відмовитися від намірів передати Москві балістичні ракети.

Фото: Постійне представництво України при ООН

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