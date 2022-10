Російський представник в ООН Дмитро Полянський пригрозив генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешу таким собі переглядом співробітництва, якщо той направить до України експертів для перевірки іранських дронів.

Про це у Twitter написав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Слова російського представника Кислиця назвав воістину дебільною логікою.

A truly moronic logic from one of the most disgusting persons UN has ever seen – russia will reassess cooperation with SG Antonio Guterres if he sends experts to Ukraine to inspect drones that were apparently made in Iran and used in violation of a UN resolution to kill civilians pic.twitter.com/GflrSyzGBI

