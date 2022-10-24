Польща скорочує доплату за житло для біженців з України: коли та кого стосується

Жовтень, 24 в 15:19

Польща скорочує доплату за житло для українських біженців з 1 січня 2023 року.

Про це розповіла керівниця відділу легалізації міграційної платформи Ewl Марія Кузенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

— З 1 січня українці, які користуватимуться прихистком до чотирьох місяців, будуть сплачувати понад 50% вартості колективного проживання. А що стосується понад чотирьох місяців, то Польща навіть прогнозує, що будуть стягуватись до 100% оплати, – сказала вона.

Вона підкреслила, що українці потребують підтримки після приїзду, щоб знайти роботу, житло, садочок чи школу для дітей.

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— Перші чотири місяці – це оптимальний строк, після якого українці можуть самостійно себе забезпечувати. Але є винятки для громадян з інвалідністю чи матерів з дітьми. Вони зможуть користуватися допомогою довший період часу, – пояснила Кузенко.

Водночас у Польщі досі діє стандартна допомога: 300 злотих одноразової допомоги, 500 злотих на кожну дитину до 18 років щомісячно. Також 40 злотих – доплати до вартості житла на одну особу щомісячно.

Кузенко зазначила, що у жовтні кількість мігрантів, які приїжджають до Польщі, збільшувалась щоденно на 3-4 тис. людей порівняно з тими, хто повертається в Україну.