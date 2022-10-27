Бойова готовність під виглядом “військових навчань”: Білорусь готується до ескалації

Жовтень, 27 в 13:26

Білорусь та Російська Федерація, ймовірно, готуються до ескалації повномасштабної війни в Україні, про що свідчать дії Збройних сил двох країн.

Керівництво Білорусі проводить зустрічі з трудовими колективами, де просуває наратив про необхідність проведення запобіжних дій проти України та НАТО, заявив заступник начальник ГОУ Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

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– Діяльність російських та білоруських Збройних сил свідчить про системну підготовку до ескалації. Офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі, – зазначив він.

Громов розповів, що Росія та Білорусь намагаються привести свої сили в бойову готовність під виглядом військових навчань.

– Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про “відсутність намірів нападати” на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО, – вважає він.