Бойова готовність під виглядом “військових навчань”: Білорусь готується до ескалації
Білорусь та Російська Федерація, ймовірно, готуються до ескалації повномасштабної війни в Україні, про що свідчать дії Збройних сил двох країн.
Керівництво Білорусі проводить зустрічі з трудовими колективами, де просуває наратив про необхідність проведення запобіжних дій проти України та НАТО, заявив заступник начальник ГОУ Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
– Діяльність російських та білоруських Збройних сил свідчить про системну підготовку до ескалації. Офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі, – зазначив він.
Громов розповів, що Росія та Білорусь намагаються привести свої сили в бойову готовність під виглядом військових навчань.
– Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про “відсутність намірів нападати” на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО, – вважає він.