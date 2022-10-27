Жовтень, 27 в 15:49

Агентство ООН з навколишнього середовища (UNEP) заявило, що надійного шляху до обмеження підвищення глобальної температури до 1,5 °C немає.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У звіті ООН проаналізували розрив між обіцяним скороченням викидів CO2 та вже проведеними скороченнями. Зазначається, що прогрес був вкрай недостатнім. Для відчутного прогресу потрібна кардинальна трансформація всього нашого життя.

Зараз дивляться

Напередодні кліматичної конференції в Єгипті генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що світові необхідно зосередити увагу на зміні клімату або зіткнутися з катастрофою.

Зазначається, що підвищення температури на 1 °C викликало кліматичні катаклізми у країнах від Пакистану до Пуерто-Рико.

Рік тому на кліматичному саміті COP26 країни домовилися посилити свої зобов’язання. Але з наближенням COP27 це зробили лише кілька десятків. Щоб зупинити підвищення глобальної температури на рівні 1,5 °C до 2030 року, викиди повинні скоротитися майже на 50%, а за рік вони скоротилися лише на 1%.

– У нас був шанс внести поступові зміни, але цей час втрачено. Тільки корінна трансформація наших економік і суспільств може врятувати нас від кліматичної катастрофи, що прискорюється, — сказала екологиня Інґер Андерсен, виконавча директорка UNEP, яка підготувала дослідження.

У ньому йдеться, що перехід до “зеленої” електрики, транспорту та екологічного та енергоощадного житла йде повним ходом, але необхідно рухатися швидше.

Усі галузі мали уникати створення нової інфраструктури, що працює на викопному паливі, всупереч планам багатьох країн, серед яких і Велика Британія, щодо розробки нових родовищ нафти та газу.

У звіті UNEP йдеться про те, що близько третини викидів, що викликають нагрівання планети, припадає на глобальну продовольчу систему, і до 2050 року вони мають подвоїтися.

Людству необхідно скоротити відходи продуктів харчування. Також люди можуть перейти на більш екологічну та здорову дієту.

У доповіді йдеться про те, що життєво важливо перенаправити глобальні фінансові потоки на “зелені” інвестиції. Перехід до економіки з низьким рівнем викидів вимагатиме не менше 4-6 трлн доларів на рік, що становить близько 2% світових фінансових активів.