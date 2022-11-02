Листопад, 02 в 19:40

Новий трубопровід Baltic Pipe між Норвегією та Польщею у вівторок розпочав перекачування норвезького газу.

Про це повідомляє газовий оператор Energinet.

Сам трубопровід запустили в експлуатацію 1 жовтня. Однак через затримки із завершенням будівництва приймального термінала в Нюбро в Данії труба спочатку була заповнена газом із Німеччини.

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– Проєкт Baltic Pipe у вівторок… досяг важливої ​​віхи. Норвезький газ тепер надходить до нового газопроводу Baltic Pipe і може бути відправлений до Польщі через данську газову систему, — йдеться у заяві Energinet.

Термінал Нюбро спочатку працюватиме на половинній потужності. Повне введення в експлуатацію труби пропускною здатністю до 10 млрд кубометрів газу на рік заплановано на кінець листопада.

Baltic Pipe – це спільний проєкт Energinet та польської Gaz-System.

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Раніше повідомлялося, що Польща не має наміру продовжувати контракт із Газпромом та планує стати повністю незалежною від російського газу з 2023 року.