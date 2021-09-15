Польща не має наміру продовжувати контракт із російським Газпромом та планує стати повністю незалежною від газу з РФ із 2023 року.

Про це повідомив повноважний представник уряду Польщі у сфері стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський.

Він також додав, що газопровід Baltic Pipe планують ввести в експлуатацію вже 1 жовтня наступного року.

– Ми не будемо продовжувати контракт із російським Газпромом, – заявив посадовець на прес-конференції.

Наразі в країні триває процес диверсифікації джерел енергії, а газифікація обмежує залежність від вугілля.

– Обсяг газу, який ми будемо використовувати в Польщі, зросте приблизно на 50% до 2030 року або невдовзі після цього, – заявив Наімський.

Газопровід Baltic Pipe має з’єднати норвезькі газові родовища із Польщею та Данією. Його потужність має становити близько 10 млрд кубометрів газу щороку.

За допомогою цього газопроводу Польща повністю переорієнтується на західноєвропейські ринки, а у разі необхідності зможе закупити більше газу.

Газпром вже заявив про закінчення будівництва Північного потоку-2. Запустити газогін в роботу та постачати газ до Німеччини планують почати до 1 грудня.

Газопровід ще не пройшов сертифікацію і для того, щоб це відбулося швидше і за вигідними Росії умовами, вона обмежує постачання палива та піднімає ціни.

Джерело: Euractiv