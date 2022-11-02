Листопад, 02 в 18:35

2 листопада Рада міністрів Польщі прийняла ухвалу про будівництво в країні великих атомних електростанцій. Перша АЕС буде збудована на основі американської технології реакторів AP1000.

Про це повідомляє сайт уряду Польщі.

Як заявила міністр клімату та довкілля Ганна Моськва, вибір американської технології зміцнить енергетичну безпеку Польщі та дасть імпульс розвитку економіки країни.

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Війна Росії проти України та супутні дії економічного та гібридного характеру ставлять перед енергетикою Європи дуже серйозні проблеми, зазначають у польському уряді.

– Польща ніколи не була такою близькою до будівництва атомної електростанції, як сьогодні, – сказала міністр.

Будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році введуть в експлуатацію перший блок атомної електростанції, зазначила Ганна Моськва.

Крім того, Рада міністрів Польщі вважала за необхідне прискорити підготовку до будівництва другої великої АЕС. Про технології поки що не повідомляють.

– Будівництво великих атомних електростанцій у Польщі дозволить знизити ціни на електроенергію за одночасного врахування інтересів кінцевих користувачів, – зазначила міністр Анна Моськва.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року у Польщі оголосили про плани щодо побудови шести реакторів до 2040 року.