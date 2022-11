Поранені щонайменше 35 людей: у Туреччині стався землетрус

Листопад, 23 в 9:09

Уночі 23 листопада в Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 5,9 балів.

Представники влади повідомили про поранення 35 людей. Одна з них перебуває в критичному стані.

Фахівці зафіксували 74 підземних поштовхи на глибині 6 км у провінції Дюздже.

Turkey Earthquake with magnitude 6.1 in Duzce. The earthquake was felt in many cities, especially in Istanbul and Ankara. #istanbul #ankara #deprem pic.twitter.com/TiPvaGjDvM — Norveç balıkçısı kesk sor u zer (@Norvecli6666) November 23, 2022

Епіцентр землетрусу – орієнтовно за 193 км на схід від Стамбула.

Очевидці розповідають, що прокинулись серед ночі від сильних поштовхів та відчули, як тремтять їхні будинки.

| 5.9 Turkey earthquake |

A house in Düzce after the earthquake #deprem pic.twitter.com/NGUJhNny3Q — +++ (@igandean) November 23, 2022

Дехто з них розповідав, що тривало це близько 30 секунд.

Люди почали тікати з будівель.

DÜZCE’DE 5,9’LUK DEPREM

Prof Dr. Şükrü Ersoy: Beklenen İstanbul depreminin öncüsü değilhttps://t.co/rLsQ9Bse5F pic.twitter.com/QKWeGKn1Ud — NTV (@ntv) November 23, 2022

У районі вимкнули світло.

DÜZCE’DE 5,9’LUK DEPREM

???? Düzce merkezli deprem geniş bir alanda hissedildi

???? Düzce’de elektrikler kesildi

???? Düzce Belediye Başkanı: Yaralanma ya da ölüm haberi yok

???? AFAD: Olumsuz ihbar yok, ekipler bölgeye sevk edildihttps://t.co/IP6yIinhIo pic.twitter.com/FdYATwko4V — NTV (@ntv) November 23, 2022

Міністерство внутрішніх справ Туреччини з питань ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій вже спрямували спеціалізовані групи з Дюздже, Анкари, Стамбула та Сакар’ї для вирішення ситуації.

Джерело: Mirror

Фото: Türk Kızılay International