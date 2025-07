Аромат перемоги за $249: Дональд Трамп презентував власну лінійку парфумів

Президент США Дональд Трамп продовжує розширювати перелік товарів під власним брендом. Тепер до лінійки з криптовалюти, годинників і кросівок додалися ще й парфуми.

Новинку він презентував на своїй платформі Truth Social та продублював на платформі X.

Лінійка Trump Fragrances отримала назву Victory 45-47 – натяк на те, що Трамп був 45-м президентом США і повернувся в Білий дім як 47-й. Він описав аромат як символ перемоги, сили та успіху.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jun 30, 2025, 7:27 PM ET )

Trump Fragrances are here. They’re called “Victory 45-47” because they’re all about Winning, Strength, and Success — For men and women. Get yourself a bottle, and don’t forget to get one for… pic.twitter.com/z0lPW0oltL

— Donald J. Trump ???????? TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) July 1, 2025