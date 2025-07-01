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Аромат перемоги за $249: Дональд Трамп презентував власну лінійку парфумів

рейтинг Трампа
Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп продовжує розширювати перелік товарів під власним брендом. Тепер до лінійки з криптовалюти, годинників і кросівок додалися ще й парфуми.

Новинку він презентував на своїй платформі Truth Social та продублював на платформі X.

Парфуми від Трампа – що відомо

Лінійка Trump Fragrances отримала назву Victory 45-47 – натяк на те, що Трамп був 45-м президентом США і повернувся в Білий дім як 47-й. Він описав аромат як символ перемоги, сили та успіху.

Зараз дивляться

– Парфуми Trump уже тут. Вони мають назву Victory 45–47, адже втілюють перемогу, силу й успіх для чоловіків і жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте про тих, кого любите. Насолоджуйтеся, отримуйте задоволення й продовжуйте перемагати! – написав американський лідер.

Парфуми продаються за $249 за флакон. Пакування оформлене у вигляді золотої лімітованої серії, а сам продукт позиціюють як люксовий. Жіночий варіант описують як аромат “упевненості, краси та непереможної рішучості”, а чоловічий – для тих, хто “веде з упевненістю, силою та метою”.

На сайті виробника дуже дрібними літерами внизу вказано, що Trump Fragrances випускаються за ліцензією, а не є творінням самого Трампа. Також там стверджується, що компанія, яка виготовляє парфуми, не має стосунку до політичної кампанії.

Про сам запах відомо небагато, але користувачі парфумерного сайту Fragrantica зазначили, що чоловіча версія поєднує ноти кардамону, герані, деревні та пряні відтінки з виразним, свіжим ароматом.

Критика в бік Трампа через випуск парфумів

Новина про запуск парфумів викликала критику в соцмережах. Кампанія Republicans Against Trump звинуватила Трампа в особистому збагаченні через статус президента.

– Від крипти до парфумів – він ніколи не припиняв використовувати президентство для особистої вигоди, – заявили в організації.

Журналіст Аарон Рупар назвав це “новими горизонтами шахрайства”, а ведучий Мехді Гасан поцікавився, чи це взагалі законно.

Інші користувачі соцмереж нагадали, що у 1970-х Джиммі Картер навіть продав свою ферму арахісу, щоб уникнути конфлікту інтересів на посаді президента.

Тим часом, за даними Forbes, лише на криптовалюті $TRUMP Трамп міг заробити до $315 млн, а в його останній фінансовій звітності фігурують ще $50 млн прибутку від клубу Mar-a-Lago, $3 млн – від книги, і майже $58 млн – від фінансової платформи World Liberty Financial.

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Джерело: Independent

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