Вбивство українки з дитиною у Німеччині: підозрюють 16-річного підлітка з України

У німецькому місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) 29 червня знайшли тіла 32-річної українки та її 19-місячної доньки неподалік місця їх проживання. Наступного дня місцева поліція затримала підозрюваного у вбивстві.

Це Фактам ICTV підтвердили у пресслужбі МЗС України з посиланням на інформацію генерального консульства в Дюссельдорфі.

У Німеччині вбили українку з маленькою донькою: що відомо

У прокуратурі Ессена та поліції Реклінґгаузена напередодні заявили, що загиблою є громадянка України, а другою жертвою – її донька віком 1 рік і 7 місяців. Обидві проживали в районі Дорстен-Гольстергаузен.

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Німецькі правоохоронці сказали, що результати розтину підтвердили підозру у насильстві.

Там також повідомили, що увечері 29 червня на місці злочину з’явився 16-річний українець, який також проживає в Дорстені, та добровільно зізнався у своїй причетності до вбивства. Його заарештовано.

– 30 червня правоохоронні органи затримали громадянина України 2009 року народження, який сам з’явився на місце злочину та зізнався у скоєному. За фактом інциденту відкрите кримінальне провадження, з’ясовується, в яких стосунках затриманий перебував із загиблими, – підтвердили в МЗС.

Окрім того, генконсульство в Дюссельдорфі звернулося із запитом до правоохоронних органів для з’ясування додаткової інформації.

Українські дипломати намагаються встановити контакт з родичами загиблих та затриманого.

– Справа перебуває на особливому контролі установи, – наголосили у генконсульстві.

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