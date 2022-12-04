Грудень, 04 в 6:29

3 грудня у Тегерані начальник генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері зустрівся із заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Олександром Фоміним.

За даними місцевих ЗМІ, сторони обговорили військове співробітництво, щоправда, не уточнили, яке саме.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Багері та Фомін могли обговорювати продаж іранських ударних безпілотників та ракет Росії для використання у війні в Україні.

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Багері є головою оборони Ірану та відповідає за військову політику та стратегічне керівництво.

Варто зазначити, що більшість росіян, як і раніше, підтримують військові операції Росії в Україні.

Згідно з опитуванням Левада-центру, проведеним у листопаді, 74% росіян підтримують дії російських військ у війні в Україні. З них: 42% респондентів рішуче підтримують та 32% до певної міри підтримують дії армії РФ в Україні.

При цьому 41% респондентів у РФ підтримують продовження війни в Україні, тоді як 53% сказав, що Росія має розпочати мирні переговори.