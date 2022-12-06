ЄС не погодив фіндопомогу Україні на €18 млрд через вето Угорщини

Грудень, 06 в 16:55

Угорщина наклала вето на пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд у 2023 році від Євросоюзу.

— Як і очікувалося, на сьогоднішній зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі не було надано зеленого світла щодо €18 млрд для України, – написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Агентство Associated Press пише, що позиція Будапешта загострила суперечку щодо верховенства права за прем’єр-міністра Віктора Орбана та його погляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що через вето Угорщини решті 26 країн-членів ЄС потрібно розробити новий, складніший план, щоб гарантувати Києву продовження надходження допомоги у 2023 році.

Зараз дивляться

Міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра заявив, що попросить комісію з економіки та фінансів знайти альтернативне рішення, яке підтримають усі члени ЄС. Він пообіцяв, що Євросоюз знайде можливість підтримати Україну.

Багато країн вважають тактику ухилення Орбана завуальованою спробою шантажу ЄС, щоб виділили мільярди регулярного фінансування та допомогу для відновлення країни після пандемії, яка була затримана.

Країни ЄС мають ухвалити рішення до 19 грудня. Наступного тижня лідери країн ЄС зберуться на дводенний саміт.

На початку листопада Єврокомісія запропонувала виділити Україні €18 млрд у 2023 році. Кошти мають надаватися у вигляді кредитів на дуже пільгових умовах із терміном погашення до 35 років.

Нещодавно Єврокомісія рекомендувала заморозити виділення Угорщині €7,5 млрд коштів ЄС через проблеми з верховенством права. Будапешт мав до 19 листопада ухвалити 17 реформ, узгоджених з виконавчою владою ЄС протягом літа.