Оплески та українські елементи в одязі: як Зеленського зустрічали в Конгресі
Сполучені Штати дуже тепло зустріли президента України Володимира Зеленського, який вперше за майже 10 місяців повномасштабної війни здійснив закордонний візит.
Чимало конгресменів та урядовців для зустрічі з очільником України обрали синьо-жовтий одяг чи додали українську символіку до своїх вбрань.
Президент США Джо Байден, зокрема, вдягнув краватку, що віддалено нагадувала кольори українського прапора.
Володимир Зеленський натомість прибув до Сполучених Штатів в одязі, кольори якого незмінні протягом уже майже десяти місяців війни.
– Коли одяг промовляє. Краватка президента США та робочий мілітарі-светр з тризубом Зеленського.
Бо Президенту країни, що воює, – не до вишуканих костюмів. Влучно й лаконічно про пріоритети. І про стан речей, – звернула увагу на вбрання президентів ведуча Фактів тижня на ICTV Оксана Соколова.
До слова, у Конгресі проігнорували порушення Зеленським дрескоду, відповідно до якого чоловіки мають бути вдягнені в піджак та краватку.
Володимира Зеленського, що приєднався до довгого списку світових лідерів, які виступали на спільних засіданнях Сенату та Палати представників, вітали безперервними оплесками.
Президенту України в Конгресі США присутні аплодували стоячи 21 раз.
Зеленському тисли руки, вигукували слова привітань та посміхалися.
Теплою була й зустріч із очільником Сполучених Штатів. Джо Байден широко посміхався, обіймав свого українського колегу та жартував під час спільної пресконференції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.
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