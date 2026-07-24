Співачка Олена Тополя (раніше відома як Alyosha) відверто розповіла про свої фінанси, доходи від музичної діяльності та гонорари за приватні виступи. Також артистка розсекретила суму, яку щомісяця витрачає на особисті потреби.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк.

Скільки заробляє та витрачає Олена Тополя

Олена Тополя пояснила, що її дохід від роялті залежить від успішності кожного окремого треку та витрат на його промоцію. Зараз виконавиця співпрацює з лейблом TAVR Records.

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— Я забираю близько 43% відсотків. Це непогано, але не так, як хотілось би. Все залежить від того, як “піде” пісня. Кожен реліз потребує величезних вкладень. І не завжди є такі ресурси, — поділилася артистка.

Також артистка розсекретила свій цінник за приватні заходи. Фінальна сума залежить від формату заходу, складу колективу та логістики.

— Мінімум від $5 тис. Ціна залежить від тривалості виступу, від кількості музикантів, від райдеру, від того, де і куди треба їхати, скільки днів там перебувати, — розсекретила заробіток з корпоративів Олена Тополя.

Окрім доходів, Олена Тополя озвучила й суму своїх щомісячних витрат. За словами виконавиці, у звичайний період їй потрібна значна сума на особисті базові потреби.

— У такий досить спокійний місяць — щонайменше $6 тис. я витрачаю особисто на себе, — зазначила артистка.

Раніше Олена Тополя розкрила суму виплат за зруйновану квартиру. Артистка розповіла, що відшкодування за програмою єВідновлення виявилося майже вдесятеро меншим за суму, витрачену на ремонт житла.

Фото: Олена Тополя

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