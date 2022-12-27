Грудень, 27 в 11:55

Країна-агресор Росія вдається до погроз ядерною зброєю в моменти, коли впадає у відчай через провали.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю польській агенції PAP.

Таким чином він відповів на запитання, чи варто як і раніше серйозно ставитися до російських ядерних погроз.

Зараз дивляться

– Очевидно, що той, хто необачно порушує Статут ООН і міжнародне право та впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожуватиме використати все, що є в його арсеналі терору, – зазначив Боррель.

Він нагадав, що Євросоюз та велика частина міжнародної спільноти рішуче засудили безвідповідальний ядерний шантаж Кремля.

– І я думаю, що ті, хто в Москві ухвалює рішення про можливе застосування ядерної зброї, це чітко і голосно почули, – додав Боррель.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не виключає, що РФ може включити до військової доктрини можливість завдання превентивного ядерного удару. Від початку повномасштабної війни проти України в Кремлі періодично вдавалися до ядерного шантажу.

За даними Пентагону, Росія розширює та модернізує свій ядерний потенціал.

А за оцінками канцлера Німеччини Олафа Шольца, ризик того, що Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України, знизився завдяки міжнародному тиску.

Джерело: PAP