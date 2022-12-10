Грудень, 09 в 22:26

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його держава може розглянути можливість офіційного включення до своєї військової доктрини можливості превентивного першого ядерного удару для роззброєння противника.

Слова Путіна прозвучали лише через кілька днів після попередження про зростання ризику використання атомної війни, передає Bloomberg.

– Ми думаємо про це… Якщо ми говоримо про обеззброювальний удар, можливо, нам варто подумати про використання підходів наших американських партнерів, – сказав російський президент журналістам після саміту в Киргизстані.

Глава Кремля послався на те, що він назвав стратегією США щодо використання високоточних ракет для превентивного удару.

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Ці коментарі стали другим висловлюванням Путіна з питання застосування ядерної зброї цього тижня. Перед цим, 8 грудня, він заявив, що ризик атомної війни зростає, і назвав російський арсенал “фактором стримування” в конфліктах.

Наразі російська доктрина передбачає використання ядерної зброї як останнього засобу в разі загрози існуванню держави.

США і Західні союзники засудили Володимира Путіна за те, що вони називають брязканням ядерної зброї, особливо після вторгнення Росії в Україну.

Своєю чергою, Кремль звинувачує Захід у тому, що він першим порушив це питання, хоча першими погрози почали висловлювати російські офіційні особи.

Раніше російський президент заявив, що збирається продовжувати атаки на енергосистеми України, попри глобальну критику цих ударів, через що мільйони людей залишаються без електрики та води взимку.