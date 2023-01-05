Ритмічні постачання протягом року: Резніков планує поїхати на чергову зустріч Рамштайн

Січень, 05 в 21:11

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що незабаром планує поїхати на зустріч Контактної групи з оборони України (у форматі Рамштайн).

Наразі очікується підтвердження дати засідання, в рамках якого можуть виділити нову військову допомогу Україні, зазначає глава Міноборони.

Зараз дивляться

– І сьогодні укладено контракти нашими партнерами зі своїми виробниками, їхні ВПК уже на рейках, коліях виробництва для нас амуніції, зброї. Головне, що буде ритмічність цих постачань протягом усього року. Маю запевнення від партнерів. Буквально скоро планую їхати у відрядження на черговий Рамштайн. Зараз очікуємо на дату підтвердження, де ми будемо вже обговорювати всі ці речі, – стверджує Резніков.

Глава Міноборони переконаний, що найголовнішим зараз є той момент, що партнери та союзники бачать підтримку України системно та стабільно.