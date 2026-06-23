Паливна криза охопила головний нафтовидобувний регіон Росії – Ханти-Мансійський автономний округ, а також Тюменську і Томську області, на які припадає близько 40% видобутку російської нафти.

Про це повідомляє Moscow Times.

Паливна криза в нафтовидобувному регіоні Росії

Обмеження на продаж бензину в окрузі почали діяти в ніч на 23 червня.

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На автозаправних станціях Газпромнефти відпускають не більше 40 літрів бензину та 80 літрів дизельного пального в одні руки.

Крім того, заправка дозволена лише безпосередньо в бак транспортного засобу та за умови передоплати.

Аналогічні обмеження запровадили у Стрежевому Томської області, у Тюмені, яку називають нафтогазовою столицею Росії. Обмеження на продаж бензину готуються ввести також у Новосибірській області.

Місцеві жителі повідомляють, що нафтові свердловини зупиняють роботу через відсутність можливостей для збуту нафти, тоді як дефіцит бензину продовжує посилюватися.

Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков вранці 23 червня заявив, що в регіоні доведеться обмежити продаж пального через запровадження лімітів на бензин і дизель у сусідніх областях.

За його словами, він доручив обласному Мінпромторгу “провести переговори з власниками мереж АЗС для вироблення протягом дня однакової позиції з цього питання”.

Напередодні про запровадження обмежень на продаж пального повідомили органи влади шести російських регіонів – Омської, Іркутської, Саратовської, Воронезької, Тамбовської та Амурської областей.

Загалом ліміти на пальне вже діють у понад 50 із 89 регіонів Росії.

За оцінкою Energy Intelligence, після ударів українських дронів по нафтопереробних підприємствах обсяги нафтопереробки в Росії на початку червня впали нижче 4 млн барелів на добу.

Це стало найнижчим показником за останні 21 рік. Водночас майже третина потужностей російських НПЗ (2,14 млн барелів на добу) залишалася без роботи.

– Кампанія України проти російського енергетичного сектора завдала масштабних збитків, внаслідок чого країна рухається до найгіршої паливної кризи у своїй історії, – вважають аналітики Energy Intelligence.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ оприлюднили дані про результати українських далекобійних ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу та логістичної інфраструктури Росії станом на червень 2026 року.

За наведеними даними, російська нафтопереробна галузь втратила 30% своїх виробничих потужностей. Під удари вже потрапили 16 великих нафтопереробних заводів і терміналів на території РФ.

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