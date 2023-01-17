Посилення ППО і підтримка енергосистеми: про що говорили Зеленський і Штайнмаєр

Січень, 17 в 17:50

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-розмову з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У контексті підготовки зустрічі міністрів оборони країн-партнерів у форматі Рамштайн Зеленський розповів йому про необхідність нарощування оборонної підтримки України для подальшого звільнення окупованих територій.

– Ми маємо спільно наближати цей момент. І я думаю, що в нас є всі шанси цього року отримати довгоочікуваний мир і перемогу здорового глузду над агресією, – переконаний президент України.

Зеленський відзначив допомогу Німеччини в посиленні протиповітряної оборони нашої країни системою IRIS-T, яка дуже добре показала себе в захисті неба й порятунку людей, а також рішення про надання Україні ЗРК Patriot та бойових машин піхоти Marder.

Зараз дивляться

Лідери рішуче засудили російський ракетний і дроновий терор проти мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури. Зеленський подякував за допомогу для стабілізації роботи української енергосистеми та рішення Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом українського народу.