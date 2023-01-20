США визначать ПВК Вагнера як транснаціональну злочинну організацію – Кірбі
Міністерство фінансів США визначить російських найманців з ПВК Вагнера як “транснаціональну злочинну організацію”.
Про це заявив у п’ятницю речник Ради національної безпеки при адміністрації президента США Джон Кірбі.
За його словами, наступного тижня Міністерство фінансів також запровадить нові санкції проти цієї групи та її глобальних союзників.
– Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить Вагнер, в тому числі через її постійну серйозну злочинну діяльність, – заявив Кірбі, якого цитує CNN.
Разом з новими санкціями США оприлюднили нещодавно розсекречені фотографії російських вагонів, які в листопаді їхали з Росії до Північної Кореї і назад, що, на думку США, було початковою поставкою ракет і снарядів для використання ПВК Вагнера в Україні.
Хоча США не вважають, що це обладнання ще змінило динаміку бойових дій, вони очікують, що з Північної Кореї до Росії буде доставлено ще більше систем озброєнь, сказав Кірбі.
Росія також отримує обладнання, в тому числі безпілотники, з Ірану, оскільки його військові поставки скоротилися протягом війни.
– Поставки зброї з (Північної Кореї, – Ред.) є прямим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, – сказав Кірбі, додавши, що США поділилися своїми розвідувальними даними з групою експертів Комітету Ради Безпеки з питань санкцій щодо КНДР.
CNN зазначає, що у ширшому сенсі, за оцінками США, напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії і компанією Вагнера зростає, оскільки президент Росії Володимир Путін все більше покладається на вагнерівців при проведенні операцій в Україні.
За словами Кірбі, зараз в Україні перебуває близько 50 тис. бійців групи Вагнера, включаючи 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених.
– ПВК Вагнера стає центром сили, що конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами, – сказав Кірбі.
Він додав, що США мають розвіддані, які свідчать про те, що Міністерство оборони Росії “має застереження” щодо активного набору бійців Вагнера з російських в’язниць.