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Росія розуміє провал плану зі швидкого захоплення України – представник ГУР

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія розуміє провал плану зі швидкого захоплення України – представник ГУР
Фото: Генштаб ЗСУ

Підготовка Російської Федерації до довготривалої повномасштабної війни свідчить про розуміння країною-агресором провалу плану зі швидкого захоплення України.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

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– Україна продовжуватиме звільняти свої території. Так, це буде важко, але неминуче. Є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для українських сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Ми справді можемо звільнити наші землі, – запевняє представник ГУР.

Водночас Юсов визнає, що звільнення українських територій дається великою ціною, а контрнаступальні операції справді важкі.

Юсов наголошує, що цілі російського диктатора Володимира Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.

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