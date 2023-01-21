Росія розуміє провал плану зі швидкого захоплення України – представник ГУР
Підготовка Російської Федерації до довготривалої повномасштабної війни свідчить про розуміння країною-агресором провалу плану зі швидкого захоплення України.
Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Україна продовжуватиме звільняти свої території. Так, це буде важко, але неминуче. Є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для українських сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Ми справді можемо звільнити наші землі, – запевняє представник ГУР.
Водночас Юсов визнає, що звільнення українських територій дається великою ціною, а контрнаступальні операції справді важкі.
Юсов наголошує, що цілі російського диктатора Володимира Путіна залишаються незмінними – геноцидна війна, знищення українського народу та держави.