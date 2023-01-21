Росія розуміє провал плану зі швидкого захоплення України – представник ГУР

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– Україна продовжуватиме звільняти свої території. Так, це буде важко, але неминуче. Є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для українських сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Ми справді можемо звільнити наші землі, – запевняє представник ГУР.