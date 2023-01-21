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Факти / Світ / Світові новини

Світу потрібно більше рішучості, щоб припинити голод і зупинити агресорів – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
зерно
Фото: Depositphotos

Світ потребує більшої рішучості та співпраці для того, щоб зупиняти повномасштабні збройні агресії, які ламають продовольчий ринок та знищує ланцюжки постачання їжі для запобігання голоду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. На його думку, потрібно притягати до відповідальності тиранів, які намагаються керувати суспільством за допомогою голоду.

– Зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики, – запевняє глава держави.

Він переконаний, що світ може гарантувати продовольчу безпеку та стабілізувати ціни на їжу на ринку, проте для цього потрібні рішучі дії.

Зараз дивляться

– Чи реально перемогти голод? Так. Чи реально гарантувати продовольчу безпеку? Так. Чи реально стабілізувати ціни на продовольство на світовому ринку? Так. Але для цього треба карати агресорів. І допомагати країнам, які опинилися на межі голоду. Саме це робить Україна та наші партнери. Я закликаю всіх: долучайтеся, – наголошує президент України.

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