Світу потрібно більше рішучості, щоб припинити голод і зупинити агресорів – Зеленський

Січень, 21 в 19:20

Світ потребує більшої рішучості та співпраці для того, щоб зупиняти повномасштабні збройні агресії, які ламають продовольчий ринок та знищує ланцюжки постачання їжі для запобігання голоду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. На його думку, потрібно притягати до відповідальності тиранів, які намагаються керувати суспільством за допомогою голоду.

– Зупиняти будь-яку державу, яка блокує море та знищує ланцюжки постачання продовольства. Притягати до відповідальності будь-якого тирана, який намагається зробити голод інструментом своєї політики, – запевняє глава держави.

Він переконаний, що світ може гарантувати продовольчу безпеку та стабілізувати ціни на їжу на ринку, проте для цього потрібні рішучі дії.

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