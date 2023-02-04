Лютий, 03 в 22:32

США запровадили санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном БПЛА Росії для війни проти України.

Про це повідомляє видання CNN.

Компанія-виробник Paravar Pars вже перебувала під санкціями в США і Європейському Союзі за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

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В п’ятницю, 3 лютого, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ради директорів компанії.

– Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для КВІР та Збройних сил Ірану. У більш широкому сенсі, Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою завдання ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Україні, – йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона.

Нагадаємо, що з літа 2022 року Росія активно використовує безпілотники іранського виробництва Shahed для ударів по критичній інфраструктурі України.

Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

Фото: ГУР