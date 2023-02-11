Україна може виграти війну протягом року, якщо Захід надасть винищувачі – Годжес

Лютий, 10 в 23:40

Україна може виграти війну проти Росії протягом року, якщо Захід надасть винищувачі. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі, американський генерал Бен Годжес.

На думку військовика, літаки можуть допомогти отримати відносно швидку перемогу Києва до кінця 2023 року. Проте зараз Україні для завершення війни може знадобитися до п’яти років, виходячи з наявного рівня військової підтримки.

– Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше це закінчиться, — сказав він.

Він сказав, що побоювання з приводу проблем із навчанням і сумісністю злітно-посадкової смуги не роблять нездійсненним здатність ЗСУ використовувати літаки. Він похвалив Велику Британію за те, що вона лідирує у наданні декількох форм військової підтримки Україні.

Зараз дивляться

Американський генерал наполягає на тому, що Київ повинен повернути Крим, щоб зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, і Статут ООН.

На його думку, Росія не має можливості розпочати велике нарощування сил, попри її нинішні зусилля здійснити значний наступ.

– У них немає бронетехніки, можливості прориву, – сказав він, додавши, що поточна кампанія не змінить загальну оперативну обстановку в Україні.

Екскомандувач армії США в Європі зазначив, що у Києва є достатньо ресурсів, щоб обмежити успіх Росії. Однак, на його думку, це все одно дорого коштуватиме РФ з точки зору втрат живої сили й боєприпасів.