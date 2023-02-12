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Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на понад $19 млрд

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Швейцарія
Фото: Depositphotos

Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на 17,6 млрд швейцарських франків (понад $19 млрд).

Як повідомляє видання Sonntagszeitung, ця сума становить понад третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.

Лише близько 4 млрд франків припадає на росіян, які перебувають у санкційних списках.

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Ще 13,6 млрд – це кошти Центробанку РФ та осіб, які потрапили під санкції інших країн. Зокрема, до цього списку увійшов мільярдер Віктор Вексельберг.

Раніше Державний секретаріат економіки Швейцарії повідомляв про блокування російських активів на суму 7,5 млрд франків та 15 об’єктів нерухомості.

За словами міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України.

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