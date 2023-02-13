РФ – це головна загроза, а протистояння буде тривалим – міністр оборони Норвегії

Лютий, 13 в 17:51

У розвідці Норвегії вважають, що Російська Федерація, яка розпочала повномасштабну війну проти України, стала головною загрозою для безпеки цієї країни та всієї Європи, а протистояння із Заходом буде тривалим.

Про це заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам, посилаючись на отриману урядом щорічну оцінку загроз від трьох служб безпеки Норвегії.

Видання Associated Press повідомляє, що заступник голови Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларс Нордрум заявив, що нафтогазові установки Норвегії можуть стати мішенню російського саботажу.

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– Норвегія зараз є найважливішим постачальником енергії для Європи після того, як Росія припинила експорт газу на Захід, – сказав Нордрум.

Водночас очільниця Управління національної безпеки Софі Ністрем попередила, що вся Європа постраждає, якщо будуть уражені норвезькі газові та нафтові установки.

Але Служба внутрішньої безпеки оцінила, що малоймовірно, що Росія здійснить якусь диверсійну операцію на норвезькій землі протягом цього року.