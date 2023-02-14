Масштабна тривога: на радарі з’явився МіГ-31К, Україною летять дрони

Лютий, 14 в 10:21

Уранці 14 лютого з двох білоруських аеродромів злетіли винищувачі.

Відразу після цього в усіх областях України оголосили повітряну тривогу.

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Оновлено о 10:21. Із Білорусі на територію України залетіли два дрони-розвідники.

За даними моніторингових каналів, один прямує в бік Вінницької області, інший – у бік Полтави.

Оновлено о 09:56. За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнка, із території Білорусі до повітряного простору України залетів дрон-розвідник.

БПЛА перебуває на висоті 4 км.

Нагадаємо, що масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили, щойно білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що в Мачулищах о 08:50 в небо піднявся літак далекого авіаційного виявлення та управління А-50У Повітряно-космічних сил РФ.

А ще за 14 хвилин – МіГ-31К.

З аеродрому Барановичі о дев’ятій ранку злетів винищувач супроводу.

Потім моніторингові канали заявили, що Росія могла зімітувати зліт МіГ-31К із Білорусі, тому що винищувач зник із радарів, а в повітряному просторі Білорусі фіксувалися лише А-50 та винищувач Су-30.

Однак згодом МіГ-31К на радарах з’явився знову.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Беларускі Гаюн, Андрій Цаплієнко

Фото: Мілітарний