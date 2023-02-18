Якщо Україна зламається, тоді Путін буде їсти далі всі інші держави – Зеленський

Лютий, 17 в 22:10

Російський диктатор Володимир Путін розраховує на втому міжнародної спільноти, сподіваючись, що це призведе до зменшення підтримки та супротиву України.

Проте президент Володимир Зеленський не поділяє його точку зору. Про це він заявив на відкритті Мюнхенської безпекової конференції.

– Ви знаєте, я в принципі не поділяю точки зору президента Путіна. Я розумію ризики. Я впевнений, що великі ризики дійсно є. І він розраховує на те, щоб була уповільнена допомога, підтримка. І тут я говорю не лише про зброю. Ми говоримо про підтримку, фінансову, політичну, на всіх майданчиках, включаючи Організацію Об’єднаних націй, на Африканському континенті.

За словами Зеленського, Путін намагається зламати Україну, а потім почати руйнувати інші країни. На думку президента, російський диктатор не зупиниться у разі захоплення України, а сконцентрується на інших державах.

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