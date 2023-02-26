Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

За це доведеться заплатити реальну ціну: радник президента США застеріг Китай від надання зброї Росії

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
За це доведеться заплатити реальну ціну: радник президента США застеріг Китай від надання зброї Росії
Фото: Getty Images

Китаю заплатить реальну ціну, якщо продовжить підтримувати Росію у війні проти України. 

Про це ефірі телеканалу CNN заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зауважив, що Китай не зробив кроків до надання летальної допомоги, яка б допомогла Росії у війні проти України, проте Сполучені Штати за закритими дверима чітко дали зрозуміти, що такий крок матиме серйозні наслідки.

Зараз дивляться

– Пекіну доведеться приймати власні рішення щодо того, як він буде діяти, чи надаватиме він військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, це завдасть реальних збитків Китаю, –  сказав Салліван.

Нагадаємо, 26 лютого директор ЦРУ Білл Бернс підтвердив можливість того, що Китай надасть Росії летальну зброю.

Читайте
Розвідка США стверджує, що Китай розглядає поставки артснарядів та БПЛА в РФ – ЗМІ

Джерело: CNN
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка