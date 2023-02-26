За це доведеться заплатити реальну ціну: радник президента США застеріг Китай від надання зброї Росії

Лютий, 26 в 17:56

Китаю заплатить реальну ціну, якщо продовжить підтримувати Росію у війні проти України.

Про це ефірі телеканалу CNN заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зауважив, що Китай не зробив кроків до надання летальної допомоги, яка б допомогла Росії у війні проти України, проте Сполучені Штати за закритими дверима чітко дали зрозуміти, що такий крок матиме серйозні наслідки.

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– Пекіну доведеться приймати власні рішення щодо того, як він буде діяти, чи надаватиме він військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, це завдасть реальних збитків Китаю, – сказав Салліван.

Нагадаємо, 26 лютого директор ЦРУ Білл Бернс підтвердив можливість того, що Китай надасть Росії летальну зброю.