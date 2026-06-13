Офіційно чоловік і дружина: Євген Клопотенко одружився
- Євген Клопотенко одружився з Катериною Воскресенською.
- Для весільної церемонії шеф-кухар обрав етнічне вбрання, наречена вдягла довгу білу сукню з фатою.
Український кулінар Євген Клопотенко одружився з нареченою Катериною Воскресенською.
Радісною новиною шеф-кухар поділився в Instagram 13 червня.
Євген Клопотенко одружився: що відомо
– Офіційно чоловік і дружина… Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу, – написав Клопотенко.
Євген для церемонії обрав вбрання з етнічними мотивами, а Катерина постала у довгій білій сукні з фатою та розпущеним волоссям.
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Стосунки Євгена Клопотенка та Катерини Воскресенської тривають півтора року.
Про свій роман вони публічно повідомили у вересні 2025 року. Заручини пари відбулися на початку цього року.
Відомий кулінар став популярним після перемоги у кулінарному проєкті МастерШеф.
Згодом він увійшов до числа найвідоміших українських шеф-кухарів, відкрив власні заклади та активно популяризує українську кухню.
Клопотенко є автором кулінарних книжок, телеведучим і громадським діячем.
Також він відомий своїми ініціативами щодо реформування шкільного харчування та просування традиційних українських страв як в Україні, так і за кордоном.
Нагадаємо, акторка серіалу Повернення Анастасія Пустовіт оголосила про заручини зі своїм коханим-військовим. Пара перебуває у стосунках уже п’ять років.