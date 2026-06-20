Якби Росію не виключили з формату G8, це могло б змінити подальший розвиток відносин і, можливо, запобігти війні проти України.

Про це президент США Дональд Трамп сказав в інтерв’ю порталу Axios.

Трамп про G8 і початок війни РФ проти України

Президент США заявив, що вважає помилкою рішення про виключення Росії з формату G8.

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— Треба було зберегти G8, можливо, не було б війни з Росією та Україною, якби вони це зробили. Раніше була G8, було б набагато краще, якби вони залишили її такою, — сказав Трамп.

Водночас він пов’язав це рішення з позицією тодішньої американської адміністрації та зазначив, що вважає збереження такого формату більш ефективним.

Окремо Трамп прокоментував події початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

За його словами, на старті вторгнення російські війська мали значну кількість бронетехніки та рухалися у напрямку Києва.

— У Путіна були сотні танків, які їхали по шосе. І приблизно на півдорозі вони могли бути там за три години, — сказав президент США.

Також він висловив думку, що на перебіг подій вплинули погодні умови та рішення російського командування змінити темп наступу.

Трамп заявив, що після сильних опадів техніка РФ зіткнулася зі складними умовами пересування.

Велика вісімка (G8) була форумом лідерів найбільших економік світу, до якого входили Німеччина, Велика Британія, Канада, Італія, США, Франція, Японія та Росія. На цьому майданчику країни координували підходи до ключових міжнародних політичних та економічних питань.

Утім, після початку російської агресії проти України формат G8 зазнав змін.

18 березня 2014 року країни-учасниці засудили анексію Криму Росією та призупинили участь РФ у роботі об’єднання. Саміт, який мав пройти в російському Сочі, перенесли до Брюсселя та провели вже у форматі G7.

Фактично саме тоді Росія втратила місце у Великій вісімці через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Після цього формат остаточно продовжив роботу як G7 без участі Москви.

У 2017 році Росія також офіційно заявила, що не планує повертатися до формату G8 та зосереджується на роботі у межах G20.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що підхід Дональда Трампа до війни в Україні змінився під впливом кількох факторів.

За словами французького лідера, президент США переконався, що Україна зберігає стійкість, демонструє сильні оборонні спроможності та не виправдала очікувань щодо швидкої поразки.

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