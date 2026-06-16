Українці, які беруть участь у програмі Національний кешбек, цікавляться долею виплат за квітень 2026 року. Адже гроші мали надійти ще наприкінці травня, однак станом на середину червня учасники програми так і не отримали кошти.

До того ж наближається кінцевий термін використання раніше нарахованого кешбеку.

Чому не приходить національний кешбек за квітень, читайте в нашому матеріалі.

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Чому кешбек за квітень 2026 не приходить

Раніше в Мінекономіки повідомляли, що виплати в межах програми Національний кешбек за квітень 2026 року планують провести наприкінці травня. Саме такий графік був озвучений для чергового етапу нарахувань.

Однак станом на середину червня учасники програми так і не побачили коштів на своїх рахунках. Наразі невідомо, чому не приходить кешбек за квітень 2026 року. При цьому офіційних повідомлень про скасування виплат або зміну графіка нарахувань не оприлюднювали.

Також наразі немає окремих роз’яснень від уряду щодо причин можливої затримки. Через це українці продовжують звертатися за роз’ясненнями та перевіряти статус своїх виплат у банківських застосунках і сервісах.

Додаткове занепокоєння викликають строки використання коштів. Відповідно до умов програми, гроші, які були нараховані в межах першого етапу Національного кешбеку, необхідно використати до 30 червня 2026 року.

До завершення цього терміну залишається лише два тижні. Водночас виплати за квітень, які мали надійти ще наприкінці травня, учасники досі не отримали.

Коли буде виплата кешбеку за квітень 2026 року

Наразі нової дати виплати кешбеку за квітень уряд не називав. Відомо лише, що попередньо кошти планували перерахувати наприкінці травня.

Станом на 16 червня інформації про перенесення виплат або зміну механізму нарахування немає. Тому причини затримки залишаються невідомими.

Учасникам програми рекомендують стежити за повідомленнями Міністерства економіки та банків-партнерів, через які здійснюється виплата коштів.

Водночас у документах уряду вже визначено графік наступного етапу виплат. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, кешбек, нарахований за покупки у травні та червні 2026 року, планують виплатити наприкінці липня. Тобто для цих двох місяців уже передбачений окремий етап нарахувань.

Програма Національний кешбек продовжує діяти, а рішення про скасування квітневих виплат не ухвалювалися.

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