На СТБ відбулася прем’єра 29 та 30 випусків МастерШеф 17. Цей тиждень став для учасників особливо відповідальним і хвилюючим, адже саме за його результатами найсильніші аматори сезону мали отримати омріяні кітелі. На кулінарів чекала серія непростих випробувань, а фінальна битва чорних стала унікальною для реаліті.

Як пройшли 29 та 30 випуски МастерШеф 17

Тиждень на проєкті розпочався з перевірки органів чуття, оскільки професійний кухар має безпомилково орієнтуватися у смаках, ароматах, текстурах і власній інтуїції.

Учасники розділилися на команди, після чого кожен вирушив до Ектора, щоб обрати один із двох запропонованих продуктів, покладаючись на зір, слух, відчуття чи інші підказки. Водночас інгредієнт, від якого аматор відмовлявся, автоматично переходив до суперників. Саме з отриманих 12 продуктів команди мали приготувати свої страви.

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Наступне випробування було присвячене одному з актуальних трендів сучасної професійної кухні — створенню індивідуальної вечері. Завданням стала страва для пікніка ресторанного рівня, яка мала не лише вразити смаком, а й розповісти про важливий для кожного учасника куточок української землі.

При цьому девайсна залишалася зачиненою: без плит, розеток і звичних кухонних зручностей. Усе — як у справжньому поході, тож аматорам довелося працювати в максимально обмежених умовах.

Переможець попереднього конкурсу отримав суттєву перевагу в третьому випробуванні. Саме він визначав, які продукти з-під баранців та коробок-загадок дістануться іншим учасникам. Аматори могли добрати додаткові інгредієнти у продуктовій, однак головними героями їхніх страв мали залишатися саме ті продукти, які вони отримали на старті конкурсу.

Завершився тиждень битвою чорних. Вона стала особливою для всього реаліті, адже дала шанс усім учасникам здобути кітелі та повним складом пройти далі. Проте для цього аматорам потрібно було перевершити самих себе — приготувати страви кращі, ніж у запрошених гостей із професійними кулінарними знаннями.

Упродовж випробувань учасники боролися не лише за місце в проєкті, а й за можливість отримати омріяні кітелі та продовжити шлях до перемоги у МастерШеф-17.

Хто покинув МастерШеф 17 у 30 випуску від 14 червня 2026 року

У фінальній битві чорних фартухів 17 сезону зустрілися Інна, Марія, Аліна та Валерія. Та замість звичного оголошення завдання судді приголомшили учасників несподіваною заявою:

– Нам шкода прощатися із будь-ким з вас. Ми знаємо, як сильно ви хочете опинитися у білих кітелях, тому вирішили провести сміливий експеримент і дати шанс пройти далі всім. Але для цього вам доведеться сьогодні стрибнути вище голови.

На кухню запросили учасників минулих сезонів МастерШеф, які вже здобували білі кітелі. Вони стали суперниками аматорів 17 сезону.

Щоб урівняти шанси, команда 17 сезону сама обирала продукти для обох команд, а до власників чорних фартухів долучилися інші учасники сезону. Завданням було приготувати сет із чотирьох страв, об’єднаних спільною концепцією.

Судді оцінювали страви наосліп і віддали перемогу команді 17 сезону з рахунком 2:1. Тож у 30 випуску ніхто не покинув проєкт: Інна, Марія, Юлія, Валерія, Аліна, Микита та Ігор отримали омріяні білі кітелі й пройшли до наступного етапу.

Нагадаємо, що минулого тижня з проєкту за власним бажанням пішов Вʼячеслав Чернявський.

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