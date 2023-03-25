Франція подвоїть темпи виробництва САУ Caesar – глава Міноборони
Глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про збільшення обсягів виробництва озброєння, зокрема самохідних 155-міліметрових гаубиць Caesar.
– Військова економіка полягає в тому, щоб виробляти більше, швидше та за розумні витрати. Щоб продовжувати допомагати Україні, підтримувати нашу воєнну модель, зміцнити нашу здатність до експорту, залишатися незалежними. Перші результати вже є, – написав він у Twitter.
Лекорню також показав на інфографіці, що до кінця 2023 року планується подвоїти виробництво САУ Caesar з чотирьох до восьми одиниць на місяць, ракет для ЗРК Mistral – з 20 до 40 на місяць та радарів наземного керування ППО Ground Master – з 12 до 24.
L’économie de guerre, c’est produire davantage, plus vite et à des coûts raisonnables.
Pour:
‧ continuer à aider l’Ukraine
‧ soutenir notre modèle d’armée
‧ renforcer notre capacité à exporter
‧ rester indépendant
Les premiers résultats arrivent.
????https://t.co/J1W8uQBZbm pic.twitter.com/qa4P2MKfMh
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 24, 2023
Франція минулого року вже передала Україні 24 гаубиці Caesar.
А Данія в лютому заявила про готовність передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.