Франція подвоїть темпи виробництва САУ Caesar – глава Міноборони

Березень, 25 в 8:37

Глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про збільшення обсягів виробництва озброєння, зокрема самохідних 155-міліметрових гаубиць Caesar.

– Військова економіка полягає в тому, щоб виробляти більше, швидше та за розумні витрати. Щоб продовжувати допомагати Україні, підтримувати нашу воєнну модель, зміцнити нашу здатність до експорту, залишатися незалежними. Перші результати вже є, – написав він у Twitter.

Лекорню також показав на інфографіці, що до кінця 2023 року планується подвоїти виробництво САУ Caesar з чотирьох до восьми одиниць на місяць, ракет для ЗРК Mistral – з 20 до 40 на місяць та радарів наземного керування ППО Ground Master – з 12 до 24.

L’économie de guerre, c’est produire davantage, plus vite et à des coûts raisonnables. Pour:

‧ continuer à aider l’Ukraine

‧ soutenir notre modèle d’armée

‧ renforcer notre capacité à exporter

‧ rester indépendant Les premiers résultats arrivent. ????https://t.co/J1W8uQBZbm pic.twitter.com/qa4P2MKfMh — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 24, 2023

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Франція минулого року вже передала Україні 24 гаубиці Caesar.

А Данія в лютому заявила про готовність передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.