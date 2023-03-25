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Факти / Світ / Світові новини

Франція подвоїть темпи виробництва САУ Caesar – глава Міноборони

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про збільшення обсягів виробництва озброєння, зокрема самохідних 155-міліметрових гаубиць Caesar.

– Військова економіка полягає в тому, щоб виробляти більше, швидше та за розумні витрати. Щоб продовжувати допомагати Україні, підтримувати нашу воєнну модель, зміцнити нашу здатність до експорту, залишатися незалежними. Перші результати вже є, – написав він у Twitter.

Лекорню також показав на інфографіці, що до кінця 2023 року планується подвоїти виробництво САУ Caesar з чотирьох до восьми одиниць на місяць, ракет для ЗРК Mistral – з 20 до 40 на місяць та радарів наземного керування ППО Ground Master – з 12 до 24.

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Франція минулого року вже передала Україні 24 гаубиці Caesar.

А Данія в лютому заявила про готовність передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

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